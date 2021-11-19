Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» казнят Ибрагима?

В какой серии «Великолепного века» казнят Ибрагима?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

В историческом телесериале «Великолепный век» Ибрагим Паша, важный государственный деятель и близкий друг султана Сулеймана, был казнен в 3-м сезоне, 85-й серии. Ибрагим-паша был задушен ночью, в собственной постели. Позже это решение долгие годы преследовало Сулеймана, который сожалел о своем поступке.

Почему казнили Ибрагима?

Ибрагим Паша, достигнув высокого положения великого визиря, накопил множество врагов как среди придворных, так и в самом гареме. Его стремление к власти и влияние на султана вызывали зависть и опасения у многих. Со временем, его амбиции и уверенность в собственной неприкосновенности стали причиной его падения. Хюррем Султан, жена Сулеймана и мать его детей, сыграла ключевую роль в интригах против Ибрагима, видя в нем угрозу своим собственным планам и безопасности своих детей.

Сулейман, несмотря на долгую дружбу с Ибрагимом, начал сомневаться в его лояльности и подозревать его в заговоре против султаната. В конечном итоге, Сулейман принял решение о казни Ибрагима, чтобы защитить свою власть и стабильность империи. Казнь произошла тихо и без публичного оглашения, как это часто практиковалось при устранении высокопоставленных лиц, чтобы избежать волнений и беспорядков.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
