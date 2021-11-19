Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» Ибрагим изменит Хатидже?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

Одной из главных пар в турецком сериале «Великолепный век» всегда были Хатидже, сестра султана Сулеймана, и великий визирь Ибрагим-паша. Хотя герои еще с детства трепетно любили друг друга, в конце концов их отношения пали жертвой дворцовых интриг. Катализатором их разрыва стала ревность: Ибрагиму приходилось посещать дом принцессы Изабеллы, и, прознав об этом, Хатидже пришла в ярость. Она сказала мужу, что тот обязан служить ей, ведь она – сестра самого султана. Ибрагим, будучи сыном рыбака и фактически рабом Сулеймана, не смог перенести такого унижения, и его любовь сошла на нет. Новой любовницей великого визиря стала Нигяр, служанка в гареме султана. Ростки нежных чувств между героями прорастают в начале второго сезона, а уже в 35-й серии они становятся любовниками.

Их тайная связь продлится в течение двух лет, пока Ибрагим не решит вернуться к своей жене и их детям. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
