В какой серии «Великолепного века» Ибрагим изменит Хатидже?

Наш ответ:

Одной из главных пар в турецком сериале «Великолепный век» всегда были Хатидже, сестра султана Сулеймана, и великий визирь Ибрагим-паша. Хотя герои еще с детства трепетно любили друг друга, в конце концов их отношения пали жертвой дворцовых интриг. Катализатором их разрыва стала ревность: Ибрагиму приходилось посещать дом принцессы Изабеллы, и, прознав об этом, Хатидже пришла в ярость. Она сказала мужу, что тот обязан служить ей, ведь она – сестра самого султана. Ибрагим, будучи сыном рыбака и фактически рабом Сулеймана, не смог перенести такого унижения, и его любовь сошла на нет. Новой любовницей великого визиря стала Нигяр, служанка в гареме султана. Ростки нежных чувств между героями прорастают в начале второго сезона, а уже в 35-й серии они становятся любовниками.