В какой серии «Великолепного века» Хюррем выйдет замуж?

Наш ответ:

Бракосочетание – или, в мусульманской традиции, никах – Сулеймана Великолепного и Хюррем состоялось в 43-й серии. Хюррем вошла в историю как первая наложница султана, официально получившая статус его жены. Титул «хасеки» был введен Сулейманом специально для нее. Сохранилось немало доказательств того, что Хюррем вплоть до своей смерти оставалась самой главной женщиной в жизни правителя – во время военных походов писал ей письма, в которых просил ее совета по самым разным вопросам, даже свою гробницу Сулейман приказал построить рядом с местом захоронения жены.