В какой серии «Великолепного века» Хюррем выйдет замуж?

В какой серии «Великолепного века» Хюррем выйдет замуж?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Бракосочетание – или, в мусульманской традиции, никах – Сулеймана Великолепного и Хюррем состоялось в 43-й серии. Хюррем вошла в историю как первая наложница султана, официально получившая статус его жены. Титул «хасеки» был введен Сулейманом специально для нее. Сохранилось немало доказательств того, что Хюррем вплоть до своей смерти оставалась самой главной женщиной в жизни правителя – во время военных походов писал ей письма, в которых просил ее совета по самым разным вопросам, даже свою гробницу Сулейман приказал построить рядом с местом захоронения жены.

Ни одна женщина в истории Османского государства прежде не удостаивалась такой почести.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

