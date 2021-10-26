В какой серии «Великолепного века» Хюррем вернется после похищения?

Наш ответ:

Хюррем возвращается в 103-й серии (3-й сезон, 40-я серия). Появление героини после похищения стало большой неожиданностью для поклонников, ведь в образе Хюррем Султан появилась не Мерьем Узерли, а Вахиде Перчин. Из-за того, что Мерьем покинула проект, создателям пришлось пригласить на главную роль другую актрису. То, что «новая» Хюррем выглядит значительно старше прежней, объясняется тяготами плена. Вахиде Перчин стойко выдержала волну зрительского недовольства по поводу замены актрисы. Она отметила лишь, что надеется, что со временем ее Хюррем если не полюбят, то хотя бы будут уважать.