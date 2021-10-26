В какой серии «Великолепного века» Хюррем узнает, что беременна?

Впервые Хюррем узнает о том, что станет матерью, в 5-й серии «Великолепного века». Первенцем султана Сулеймана и его возлюбленной стал сын, которого нарекли Мехмедом. О следующей беременности героине становится известно в 9-й серии, а уже в 10-й она становится матерью девочки по имени Михримах. Правда, появление на свет дочери становится для Хюррем неприятным сюрпризом – ранее она поклялась, что будет рожать султану только наследников. В 16-м эпизоде сериала героиня снова узнает, что беременна. Третий сын Сулеймана и Хюррем, Селим, в дальнейшем займет место отца на престоле.
Еще об одной беременности героине стало известно в 24-м эпизоде, в следующей серии она рожает султану третьего сына – Баязида.
