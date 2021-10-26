Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» Хюррем узнает, что беременна?

В какой серии «Великолепного века» Хюррем узнает, что беременна?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Впервые Хюррем узнает о том, что станет матерью, в 5-й серии «Великолепного века». Первенцем султана Сулеймана и его возлюбленной стал сын, которого нарекли Мехмедом. О следующей беременности героине становится известно в 9-й серии, а уже в 10-й она становится матерью девочки по имени Михримах. Правда, появление на свет дочери становится для Хюррем неприятным сюрпризом – ранее она поклялась, что будет рожать султану только наследников. В 16-м эпизоде сериала героиня снова узнает, что беременна. Третий сын Сулеймана и Хюррем, Селим, в дальнейшем займет место отца на престоле.

Еще об одной беременности героине стало известно в 24-м эпизоде, в следующей серии она рожает султану третьего сына – Баязида.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше