В какой серии «Великолепного века» Хюррем станет женой султана?

Брак между Сулейманом Великолепным и Хюррем был заключен в 43-й серии. Хюррем совершила практически невозможное – стала первой наложницей в истории Османской империи, получившей статус официальной жены султана. Для своей супруги Сулейман ввел при дворе новый титул – хасеки. Однако в сериале присутствует историческая неточность – такого же статуса удостоена Махидевран, мать шехзаде Мустафы. В одном из эпизодов Сулейман указывает Хюррем на то, что Махидевран является хасеки, а потому к ней нужно проявлять должное уважение.
Однако к реальности показанная в сериале ситуация не имеет ни малейшего отношения.
