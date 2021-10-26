Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» Хюррем станет женой султана?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Брак между Сулейманом Великолепным и Хюррем был заключен в 43-й серии. Хюррем совершила практически невозможное – стала первой наложницей в истории Османской империи, получившей статус официальной жены султана. Для своей супруги Сулейман ввел при дворе новый титул – хасеки. Однако в сериале присутствует историческая неточность – такого же статуса удостоена Махидевран, мать шехзаде Мустафы. В одном из эпизодов Сулейман указывает Хюррем на то, что Махидевран является хасеки, а потому к ней нужно проявлять должное уважение.

Однако к реальности показанная в сериале ситуация не имеет ни малейшего отношения. 

