Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» Хюррем родит ребенка?

В какой серии «Великолепного века» Хюррем родит ребенка?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

В сериале Хюррем становилась матерью пять раз. Первенец Сулеймана Великолепного и его жены появился на свет в 7-й серии «Великолепного века», Михримах – в 11-й, Селим – в 17-й, Баязид – в 25-й, Джихангир – в 46-й. Однако, согласно историческим сведениям, третьим ребенком Хюррем и султана был Абдулла, родившийся в 1523 году. Сценаристы не стали включать этого малыша в сценарий, вероятно, потому, что прожил он всего три года. Скорее всего, создатели не собирались вводить в сериал трагическую сюжетную линию, связанную с гибелью ребенка. К слову, единственным сыном Сулеймана, пережившим своего отца, стал шехзаде Селим.

Именно он взошел на престол после гибели султана в 1566 году.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше