В какой серии «Великолепного века» Хюррем родит ребенка?

Наш ответ:

В сериале Хюррем становилась матерью пять раз. Первенец Сулеймана Великолепного и его жены появился на свет в 7-й серии «Великолепного века», Михримах – в 11-й, Селим – в 17-й, Баязид – в 25-й, Джихангир – в 46-й. Однако, согласно историческим сведениям, третьим ребенком Хюррем и султана был Абдулла, родившийся в 1523 году. Сценаристы не стали включать этого малыша в сценарий, вероятно, потому, что прожил он всего три года. Скорее всего, создатели не собирались вводить в сериал трагическую сюжетную линию, связанную с гибелью ребенка. К слову, единственным сыном Сулеймана, пережившим своего отца, стал шехзаде Селим.