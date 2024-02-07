Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии "Ван-Пис" произошел таймскип?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Таймскип - это перерыв в сюжете манги и аниме "One Piece", который длился два года. В это время произошло множество событий, которые начали раскрываться с арки "Возвращение на Сабаоди".
Сам таймскип постепенно раскрывается через флешбеки и моменты воспоминаний персонажей. Не существует отдельной арки, посвященной этому таймскипу.
В сериале "Ван-Пис" таймскип произошел после арки Маринфорд и флешбеков Луффи, между 516-ой и 517-ой сериями. В оригинальной манге временной период отображен между 597-ой и 598-ой главами.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ван-Пис
Ван-Пис боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
0.0
