Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы

В какой серии «Универ: Новая общага» появилась Юля Семакина?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Юлия Семакина, которую сыграла Анастасия Иванова, – это новая соседка, появляющаяся в сериале в 104-й серии (4-я серия второго сезона) сериала «Универ. Новая общага». Юля – это младшая сестра Яны Семакиной, девушка, обладающая целым набором отрицательных качеств: она самолюбива, эгоистична, лицемерна и часто лжет ради достижения своих целей. Считает, что всего сможет добиться с помощью своей красоты.

Сюжетная линия Юли заканчивается в 148-й серии: героиня остается жить в Челябинске, когда вскрывается правда об очередной ее лжи. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Анастасия Иванова
