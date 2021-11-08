Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умрет Валиде в «Великолепном веке»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Валиде-султан умрет в 61-й серии. Весть о том, что Ибрагим-паша изменяет Хатидже, нанесет сокрушительный удар по здоровью и без того ослабевшей от болезней женщины. О том, что стало причиной смерти реальной матери Сулеймана Великолепного, неизвестно. В образе сериальной Айше Хафсы-султан создатели сериала объединили сразу двух исторических персонажей – помимо самой Валиде, это Айше-хатун, дочь крымского хана Менгли I Гирея. В роли одной из самых влиятельных женщин в гареме на экране предстала турецкая актриса, певица и модель Небахат Чехре.

В интервью она признавалась, что во время подготовки к роли прочитала немало книг о реальной Валиде.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
