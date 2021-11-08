В какой серии умрет Валиде в «Великолепном веке»?

Валиде-султан умрет в 61-й серии. Весть о том, что Ибрагим-паша изменяет Хатидже, нанесет сокрушительный удар по здоровью и без того ослабевшей от болезней женщины. О том, что стало причиной смерти реальной матери Сулеймана Великолепного, неизвестно. В образе сериальной Айше Хафсы-султан создатели сериала объединили сразу двух исторических персонажей – помимо самой Валиде, это Айше-хатун, дочь крымского хана Менгли I Гирея. В роли одной из самых влиятельных женщин в гареме на экране предстала турецкая актриса, певица и модель Небахат Чехре.
В интервью она признавалась, что во время подготовки к роли прочитала немало книг о реальной Валиде.
Авторизация по e-mail