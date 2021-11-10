Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умрет Клаус в «Дневниках вампира»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Первородный гибрид и один из антагонистов сериала «Дневники вампира», Клаус едва не погибает в 21-й серии третьего сезона «До заката», однако Бонни, стремясь спасти его от смерти, с помощью магии тайно переместила Клауса в тело Тайлера. В четвертом сезоне он возвращается в свое тело и продолжает действовать в четвертом сезоне. В пятом, седьмом и восьмом сезонах он становится второстепенным персонажем. Создатели «Дневников вампира» планировали убить Клауса в конце третьего сезона, но после того, как увидели игру Джозефа Моргана, решили сохранить персонажу жизнь. Более подробно история Клауса раскрывается в спин-оффе «Дневников вампира», сериале «Первородные» (другое название – «Древние»).

Роль Клауса сыграл Джозеф Морган.

