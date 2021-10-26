Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умрет Хюррем в «Великолепном веке»?

В какой серии умрет Хюррем в «Великолепном веке»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Хюррем умирает в 134-й серии после продолжительной болезни. Перед смертью героиня «Великолепного века» устраивает для близких прощальный ужин, а позднее, почувствовав себя хуже, падает в обморок. Сулейман успевает подхватить жену и остается рядом с ней до самого конца. От чего скончалась реальная Роксолана, остается неизвестным – в разных источниках историки сообщают то о смертельной болезни, то об отравлении. Известно лишь, что Хюррем Султан не стало в апреле 1558 года.

По приказу Сулеймана Великолепного для нее был построен мавзолей, стены которого были украшены изображениями райского сада, а также цитатами, в которых, по всей видимости, прославляется ее жизнерадостность. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше