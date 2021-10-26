В какой серии умрет Хюррем в «Великолепном веке»?

Хюррем умирает в 134-й серии после продолжительной болезни. Перед смертью героиня «Великолепного века» устраивает для близких прощальный ужин, а позднее, почувствовав себя хуже, падает в обморок. Сулейман успевает подхватить жену и остается рядом с ней до самого конца. От чего скончалась реальная Роксолана, остается неизвестным – в разных источниках историки сообщают то о смертельной болезни, то об отравлении. Известно лишь, что Хюррем Султан не стало в апреле 1558 года.
По приказу Сулеймана Великолепного для нее был построен мавзолей, стены которого были украшены изображениями райского сада, а также цитатами, в которых, по всей видимости, прославляется ее жизнерадостность.
