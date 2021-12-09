Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умрет Хюррем в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Героиня умирает в 134-й серии (31-й серии 4-го сезона). Смерть Хюррем наступает после продолжительной болезни. Предчувствуя скорый конец, она собирает близких на прощальный ужин. Позднее героине становится хуже, ее последние минуты проходят в обществе любимого человека – Сулейман остается рядом с женой до самого конца. О том, что послужило причиной смерти реальной Роксоланы, достоверно не известно – в разных источниках указывают то на болезнь, то на отравление. Факты говорят лишь о том, что Хюррем-султан скончалась в апреле 1558 года. Султан Сулейман I пережил свою возлюбленную на восемь лет.

В мечети Сулеймание их усыпальницы расположены неподалеку друг от друга.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
