В какой серии умрет Хюррем в турецком сериале «Великолепный век»?

Наш ответ:

Героиня умирает в 134-й серии (31-й серии 4-го сезона). Смерть Хюррем наступает после продолжительной болезни. Предчувствуя скорый конец, она собирает близких на прощальный ужин. Позднее героине становится хуже, ее последние минуты проходят в обществе любимого человека – Сулейман остается рядом с женой до самого конца. О том, что послужило причиной смерти реальной Роксоланы, достоверно не известно – в разных источниках указывают то на болезнь, то на отравление. Факты говорят лишь о том, что Хюррем-султан скончалась в апреле 1558 года. Султан Сулейман I пережил свою возлюбленную на восемь лет.