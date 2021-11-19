В какой серии умирает Сена в «Чукуре»?

Наш ответ:

В этом году наконец подошел к финалу последний сезон турецкого криминального сериала «Чукур», который повествует об окраинном районе Стамбула, где сражаются за влияние две преступные группировки. Теперь, когда зрители прошли вместе с героями сериала весь путь с низов до самых вершин криминального мира Стамбула, настало время вспомнить, сколь нелегкая судьба ожидала персонажей первых сезонов. Прежде всего это, конечно же, Сена, первая любовь Ямача. Девушка соглашается переехать с ним в Стамбул, но здесь ее ждут одни горести: Сена теряет ребенка, затем попадает в психбольницу, а после уже не может соответствовать желаниям и потребностям Ямача. Кроме того, враги героя знают, что она является его слабым местом. В конце концов Юджель убивает Сену, заперев ее в резервуаре с водой. Ямач прибывает на помощь, но не успевает спасти возлюбленную.