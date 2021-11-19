Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умирает Сена в «Чукуре»?

В какой серии умирает Сена в «Чукуре»?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

В этом году наконец подошел к финалу последний сезон турецкого криминального сериала «Чукур», который повествует об окраинном районе Стамбула, где сражаются за влияние две преступные группировки. Теперь, когда зрители прошли вместе с героями сериала весь путь с низов до самых вершин криминального мира Стамбула, настало время вспомнить, сколь нелегкая судьба ожидала персонажей первых сезонов. Прежде всего это, конечно же, Сена, первая любовь Ямача. Девушка соглашается переехать с ним в Стамбул, но здесь ее ждут одни горести: Сена теряет ребенка, затем попадает в психбольницу, а после уже не может соответствовать желаниям и потребностям Ямача. Кроме того, враги героя знают, что она является его слабым местом. В конце концов Юджель убивает Сену, заперев ее в резервуаре с водой. Ямач прибывает на помощь, но не успевает спасти возлюбленную.

В 60-й серии Сена погибает в результате утопления. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше