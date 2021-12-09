Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умирает Элиф в турецком сериале «Ветреный»?

В какой серии умирает Элиф в турецком сериале «Ветреный»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Героиня умерла в 38-й серии. Создателям «Ветреного» пришлось вывести Элиф из сюжета, потому что исполнительница этой роли Дуйгу Йетиш решила покинуть проект. В итоге героиня покончила жизнь самоубийством после того как узнала, что Азат ее не любит. Многие поклонники сериала были не в восторге от того, как завершилась сюжетная арка Элиф, посчитав, что такой поступок совсем не в характере героини. Роль Элиф стала одной из самых крупных в актерской карьере Дуйгу Йетиш – ранее она, как правило, появлялась на экране в небольших ролях.

Увидеть турецкую актрису можно в фильмах и сериалах «Во время дождя» (2004), «Сыновья Анали» (2014), «Айла: Дочь войны» (2017) и других.

 

