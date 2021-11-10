В какой серии убили Альфу в «Ходячих мертвецах»?

Альфа, лидер Шепчущихся, сыгранная Самантой Мортон, погибает в 12-м эпизоде десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» (143-я серия, получившая название «Пойдем с нами»). Эпизод получил чрезвычайно положительные отзывы критиков. Изначально эпизод снимался как 13-й, но затем его поменяли местами с серией «Что мы получим». Название эпизода «Пойдем с нами» относится к последним словам Беты о Мэри, когда он убивает ее, и говорит ей, что она снова будет ходить с ними (Шепчущими).
Это также относится к словам Лидии к Мэри, где она говорит последней, что никогда больше не будет ходить с Шепчущими.
