Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Валиде?

В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Валиде?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Героиня умерла во 2-м сезоне, 37-й серии (61-й серии из общего количества). Несчастье произошло после того, как Валиде-султан узнала правду о Нигяр и Ибрагиме. Роль матери Сулеймана в сериале исполнила Небахат Чехре. У себя на родине Небахат известна не только как актриса, но и как певица и модель. В 15 лет она завоевала титул «Мисс Турция», что послужило для нее отправной точкой в модельном бизнесе. В 1960-х Небахат начала сниматься в кино, а в 1970-х, когда в турецком кино началась мода на чересчур откровенные фильмы, решила переключиться на музыкальную карьеру.

Сегодня на счету Чехре – свыше ста актерских работ в кино и на телевидении. Актриса активно ведет соцсети, на ее Instagram подписано более 900 тысяч человек.

 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше