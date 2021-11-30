В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Валиде?

Наш ответ:

Героиня умерла во 2-м сезоне, 37-й серии (61-й серии из общего количества). Несчастье произошло после того, как Валиде-султан узнала правду о Нигяр и Ибрагиме. Роль матери Сулеймана в сериале исполнила Небахат Чехре. У себя на родине Небахат известна не только как актриса, но и как певица и модель. В 15 лет она завоевала титул «Мисс Турция», что послужило для нее отправной точкой в модельном бизнесе. В 1960-х Небахат начала сниматься в кино, а в 1970-х, когда в турецком кино началась мода на чересчур откровенные фильмы, решила переключиться на музыкальную карьеру.