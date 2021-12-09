Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Мустафа?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Герой умер в 123-й серии (20-й серии 4-го сезона). Создатели «Великолепного века» не стали отступать от исторических фактов – Мустафа был обвинен в заговоре против своего отца, Сулеймана Великолепного, и убит во время схватки с охранниками султана. При этом достоверных сведений о том, действительно ли шехзаде Мустафа замышлял свергнуть отца, нет. В сериале он стал жертвой ложного обвинения со стороны Рустема. Так же, как и в реальности, в сериале показано, что после убийства Мустафы в народе начались волнения, против Сулеймана поднялись не только мирные жители, но и янычары Мустафы.

Сценаристы не обошли вниманием и самозванца, который выдавал себя за убитого шехзаде и поднял восстание в Румелии.

 

