В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Мустафа?

Наш ответ:

Герой умер в 123-й серии (20-й серии 4-го сезона). Создатели «Великолепного века» не стали отступать от исторических фактов – Мустафа был обвинен в заговоре против своего отца, Сулеймана Великолепного, и убит во время схватки с охранниками султана. При этом достоверных сведений о том, действительно ли шехзаде Мустафа замышлял свергнуть отца, нет. В сериале он стал жертвой ложного обвинения со стороны Рустема. Так же, как и в реальности, в сериале показано, что после убийства Мустафы в народе начались волнения, против Сулеймана поднялись не только мирные жители, но и янычары Мустафы.