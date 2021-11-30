В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Мехмед?

Смерть персонажа показана в 3-м сезоне, 40-й серии (103-й серии из общего количества). Увидев в первенце Хюррем претендента на трон, Махидевран решает устранить его. Сначала она подкупает сокольничьего Мехмеда, по ее приказу слуга приносит в шатер хозяина ядовитую змею. Когда этот план проваливается, Махидевран предпринимает новую попытку. Сокольничий заражает Мехмеда оспой, спустя некоторое время юноша умирает. В реальности шехзаде действительно скончался от смертельной болезни, однако историки не считают, что к его заражению была причастна Махидевран.
Незадолго до смерти Мехмед вернулся из военного похода на Белград, где, вероятно, и заразился оспой.
Авторизация по e-mail