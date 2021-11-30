Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Махидевран?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В финале сериала Махидевран остается в живых – создатели «Великолепного века» не стали отступать от исторических фактов. Как и реальная Махидевран, героиня шоу была отправлена в изгнание. О дальнейшей судьбе женщины зрители могут узнать из исторических источников – несколько лет подряд Махидевран бедствовала. Лишь после кончины Сулеймана, когда на троне оказался Селим, ее положение изменилось. Новый султан выплатил все долги Махидевран, дал ей собственное жилье и назначил пенсию.

Умерла Махидевран-султан в 1580 или 1581 году, более чем на десятилетие пережив Сулеймана, Хюррем, а также Селима.

 

Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
