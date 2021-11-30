В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Махидевран?

В финале сериала Махидевран остается в живых – создатели «Великолепного века» не стали отступать от исторических фактов. Как и реальная Махидевран, героиня шоу была отправлена в изгнание. О дальнейшей судьбе женщины зрители могут узнать из исторических источников – несколько лет подряд Махидевран бедствовала. Лишь после кончины Сулеймана, когда на троне оказался Селим, ее положение изменилось. Новый султан выплатил все долги Махидевран, дал ей собственное жилье и назначил пенсию.
Умерла Махидевран-султан в 1580 или 1581 году, более чем на десятилетие пережив Сулеймана, Хюррем, а также Селима.
Авторизация по e-mail