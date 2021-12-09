В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Ибрагим?

Наш ответ:

Герой был убит по приказу султана в 82-й серии (19-й серии 3-го сезона). Узнав о том, что Ибрагим оказался предателем, Сулейман распорядился казнить его. Ночью, когда весь дворец был погружен в сон, в покои паши явились четыре палача и устроили над преступником расправу. Реальный Ибрагим-паша действительно был задушен во время пребывания в дворце Топкапы. Однако каких-либо точных подтверждений того, что Сулейман был причастен к гибели друга и великого визиря, обнаружено не было. Создатели сериала опирались на сведения из книги французского историографа Мишеля Бодьера, согласно которым Сулейман поклялся, что при его жизни с головы Ибрагима не упадет ни один волосок. Однако считалось, что во сне человек не живет – поэтому султан решил казнить пашу ночью.