В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» умрет Хатидже?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Это произошло в 3-м сезоне, 39-й серии (102-й серии из общего количества). В предыдущем эпизоде Хюррем, которая отправилась в Конью к больному Селиму, в дороге бесследно исчезает. Вернувшийся из военного похода Сулейман ищет виновников похищения. В 102-м эпизоде Хатидже признается брату, что исчезновение Хюррем-султан – ее рук дело, и совершает самоубийство. От чего умерла реальная Хатидже, историкам неизвестно. Исполнительница этой роли Сельма Эргеч признавалась в интервью, что по характеру они с героиней являются полными противоположностями.

Тем интереснее актрисе было воплощать противоречивый образ Хатидже на экране.

 

