Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» появится Нурбану?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Это произошло в 4-м сезоне, 1-й серии (104-й серии из общего количества). В этом эпизоде в гареме появляется новая девушка – венецианка Сесилия, в дальнейшем получившая новое имя Нурбану. Ее роль исполнила турецкая актриса и модель Мерве Болугур. Как и у большинства персонажей сериала, у Нурбану был исторический прототип. Существует несколько версий того, кем была Сесилия до похищения и попадания в гарем: так, например, высказывались предположения, что у нее могло быть еврейское или греческое происхождение.

Создатели «Великолепного века» решили придерживаться самой распространенной версии, согласно которой Нурбану родилась в Венеции.

 

