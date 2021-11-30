В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» появится Нурбану?

Наш ответ:

Это произошло в 4-м сезоне, 1-й серии (104-й серии из общего количества). В этом эпизоде в гареме появляется новая девушка – венецианка Сесилия, в дальнейшем получившая новое имя Нурбану. Ее роль исполнила турецкая актриса и модель Мерве Болугур. Как и у большинства персонажей сериала, у Нурбану был исторический прототип. Существует несколько версий того, кем была Сесилия до похищения и попадания в гарем: так, например, высказывались предположения, что у нее могло быть еврейское или греческое происхождение.