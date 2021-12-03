В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» показали беременность Хюррем?

Наш ответ:

О беременности главной героини «Великолепного века» стало известно в 1-м сезоне, 5-й серии. Новая фаворитка султана не пришлась по нраву его матери, поэтому в отсутствие сына Валиде решает избавиться от нее и выдать ее замуж. Однако Хюррем протестует против брака с вельможей и заявляет, что ждет ребенка. Поначалу Валиде решает, что это лишь уловка, чтобы остаться при дворе, но после осмотра врача становится понятно – она действительно беременна. Всего Хюррем родила от Сулеймана Великолепного пятерых сыновей – Мехмеда, Абдуллу, Селима, Баязида, Джихангира – и дочь Михримах.