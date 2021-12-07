В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» похитят Хюррем?

Наш ответ:

Это произошло в 3-м сезоне, 38-й серии (или 101-й серии из общего количества). В то время как Сулейман и Мехмед отправляются в военный поход, Хюррем остается в столице одна. Письмо с новостью о болезни Селима становится для женщины неожиданностью. Она немедленно отправляется в Конью, чтобы увидеться с тяжело больным и жаждущим встречи с матерью шехзаде. Однако она не подозревает, что послание было фальшивкой. В пути на карету Хюррем нападают неизвестные и увозят ее с собой.