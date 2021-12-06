Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» Михримах выйдет замуж?

В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» Михримах выйдет замуж?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Свадьба героини состоялась в 3-м сезоне, 36-й серии (или 99-й серии из общего количества). В целом создатели «Великолепного века» практически не исказили исторические факты – как и в реальности, у Михримах-султан и ее жениха Рустема-паши была существенная разница в возрасте. На момент свадьбы героине было всего 17 лет, в то время как ее будущему мужу – 46. Это был брак, заключенный не по любви, а из политических соображений. Как и на экране, в жизни дочь Хюррем и Сулеймана родила супругу нескольких детей.

Однако если в сериале Михримах была мало знакома с Рустемом до дня свадьбы, то в реальности она знала его с детства: он занимался воспитанием ее братьев.

 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше