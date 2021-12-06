В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» Михримах выйдет замуж?

Наш ответ:

Свадьба героини состоялась в 3-м сезоне, 36-й серии (или 99-й серии из общего количества). В целом создатели «Великолепного века» практически не исказили исторические факты – как и в реальности, у Михримах-султан и ее жениха Рустема-паши была существенная разница в возрасте. На момент свадьбы героине было всего 17 лет, в то время как ее будущему мужу – 46. Это был брак, заключенный не по любви, а из политических соображений. Как и на экране, в жизни дочь Хюррем и Сулеймана родила супругу нескольких детей.