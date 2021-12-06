Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» Михримах родит?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В 3-м сезоне, 36-й серии (99-й серии из общего количества). Создатели «Великолепного века» не стали детально показывать события в промежутке между свадьбой Михримах-султан и Рустема-паши – практически сразу же после свадебной церемонии стало известно, что происходит в жизни пары год спустя. У Михримах и Рустема родилась дочь, получившая имя Айше Хюмашах-султан. Однако в этой же серии младенца похищает бывшая жена Рустема – Нигяр. Известно, что в реальности Михримах родила своему супругу еще как минимум одного наследника.

После смерти Рустема историческая Михримах, как и показанная в сериале, больше не выходила замуж.

 

