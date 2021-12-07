В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» казнят Ибрагима?

Наш ответ:

Это произошло в 3-м сезоне, 19-й серии (или 82-й по счету из общего количества). В этом эпизоде Сулейман решает посоветоваться по поводу предстоящей казни предателя Ибрагима с Эбусуудом Эфенди. Выслушав султана, тот просит дать время на размышления. Тем временем Ибрагим не подозревает о решении Сулеймана и строит планы на будущее. Наконец Эбусууд Эфенди сообщает султану, что, в то время как над Ибрагимом свершится правосудие, тот должен будет спать. Сулейман обращается к Ибрагиму с просьбой провести эту ночь во дворце.