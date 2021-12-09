Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Новая невеста» Белла забеременела?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

О том, что Белла ждет ребенка, стало известно в 53-й серии. Комедийный турецкий сериал «Новая невеста» рассказывает о любви Белла и Хазара. Молодые люди, воспитанные в разных культурах и традициях, знакомятся и влюбляются друг в друга вопреки всему. Вместе они едут на родину Хазара, в Чукурова, чтобы познакомиться с его родственниками. Однако родители парня встречают девушку не особенно ласково – оказалось, что у них уже есть планы, как устроить личную жизнь Хазара. Чтобы завоевать расположение многочисленной родни возлюбленного, Белле придется изрядно постараться.

Главные роли в сериале исполнили Джессика Мэй («Мария и Мустафа») и Тола Менди («Горькая любовь»).

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Толга Менди
Tolga Mendi
