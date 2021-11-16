В какой серии турецкого сериала «Клятва» умрет Рейхан?

Главная героиня турецкого сериала «Клятва» Рейхан умирает в конце второго сезона (175-я серия второго сезона, или 245-я серия сериала). По сюжету, она умирает после родов, однако сценаристам вынужденно пришлось пойти на «убийство» героини, поскольку исполнительница роли Озге Ягыз решила покинуть проект и не продлевать контракт. Создатели решили не прибегать к замене актрисы, а переписать историю исходя из новых обстоятельств.
В сюжет были введены новые сюжетные линии, а также новая героиня, которая постепенно стала возлюбленной Эмира.
