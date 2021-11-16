Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Клятва» умрет Рейхан?

В какой серии турецкого сериала «Клятва» умрет Рейхан?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Главная героиня турецкого сериала «Клятва» Рейхан умирает в конце второго сезона (175-я серия второго сезона, или 245-я серия сериала). По сюжету, она умирает после родов, однако сценаристам вынужденно пришлось пойти на «убийство» героини, поскольку исполнительница роли Озге Ягыз решила покинуть проект и не продлевать контракт. Создатели решили не прибегать к замене актрисы, а переписать историю исходя из новых обстоятельств.

В сюжет были введены новые сюжетные линии, а также новая героиня, которая постепенно стала возлюбленной Эмира.

