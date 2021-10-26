Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Клятва» Эмир узнает про клятву?

В какой серии турецкого сериала «Клятва» Эмир узнает про клятву?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Эмир узнает о клятве в 70-й серии. Речь идет об обещании, которое Рейхан дала его умирающему отцу. Хикмет Тархун просит девушку стать женой Эмира в надежде, что легкомысленный и ветреный парень станет разумнее рядом с достойной и мудрой женой. Турецкий сериал «Клятва» стартовал в 2019 году и сразу же завоевал сердца зрителей. Главные роли в нем исполнили Гёкберк Демирджи и Озге Ягиз. Однако после второго сезона любимица зрительской аудитории Озге Ягиз покинула проект, место главной героини заняла Джансу Туман. Ее персонаж, девушка по имени Фериде, присутствовала на протяжении всего третьего сезона. Затем Джансу последовала примеру своей предшественницы и ушла из сериала.

Известно, что в четвертом сезоне появится новая героиня – Гюльпери, роль которой сыграет Сетенай Сюер.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Озге Ягыз
Озге Ягыз
Özge Yagiz
Гокберк Демирджи
Gokberk Demirci
Джейда Олгунер
Ceyda Olguner
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше