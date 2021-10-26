В какой серии турецкого сериала «Клятва» Эмир узнает про клятву?

Наш ответ:

Эмир узнает о клятве в 70-й серии. Речь идет об обещании, которое Рейхан дала его умирающему отцу. Хикмет Тархун просит девушку стать женой Эмира в надежде, что легкомысленный и ветреный парень станет разумнее рядом с достойной и мудрой женой. Турецкий сериал «Клятва» стартовал в 2019 году и сразу же завоевал сердца зрителей. Главные роли в нем исполнили Гёкберк Демирджи и Озге Ягиз. Однако после второго сезона любимица зрительской аудитории Озге Ягиз покинула проект, место главной героини заняла Джансу Туман. Ее персонаж, девушка по имени Фериде, присутствовала на протяжении всего третьего сезона. Затем Джансу последовала примеру своей предшественницы и ушла из сериала.