Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» показана первая ночь Аслы и Ферхата?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Это произошло в 12-й серии. Сын погибшего пациента хочет отомстить Аслы. Он похищает женщину и увозит в лес, чтобы там без помех расправиться с ней. Эбру становится свидетельницей случившегося, она немедленно сообщает о похищении Ферхату. Мужчина бросается в погоню, в том время как брат Аслы вычисляет похитителя с помощью камер видеонаблюдения. При появлении Ферхата мститель пугается и сбегает. Муж и жена вместе садятся в машину, в этот момент героям становится понятно, как много они значат друг для друга.

Вместе с Ферхатом Аслы возвращается в особняк, несмотря на недовольство Йетер. Затем влюбленные проводят ночь вместе.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

