В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» показана первая ночь Аслы и Ферхата?

Наш ответ:

Это произошло в 12-й серии. Сын погибшего пациента хочет отомстить Аслы. Он похищает женщину и увозит в лес, чтобы там без помех расправиться с ней. Эбру становится свидетельницей случившегося, она немедленно сообщает о похищении Ферхату. Мужчина бросается в погоню, в том время как брат Аслы вычисляет похитителя с помощью камер видеонаблюдения. При появлении Ферхата мститель пугается и сбегает. Муж и жена вместе садятся в машину, в этот момент героям становится понятно, как много они значат друг для друга.