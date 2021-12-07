В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Ферхат и Аслы поженились?

Наш ответ:

Это произошло в 3-й серии. Несколькими эпизодами ранее Ферхат предлагает Аслы выйти за него замуж, чтобы спастись от гибели – женщина стала свидетельницей преступления, а «своих» бандиты не трогают. Героине ничего не остается, кроме как дать свое согласие. В 3-й серии Ферхат и Аслы женятся, в качестве свадебного подарка он преподносит ей телефон. Тем временем множатся слухи о том, что торжество было фальшивым, а брак героев – обман. Теперь молодоженам нужно приложить все усилия, чтобы убедить окружающих в обратном.