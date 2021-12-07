В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Ферхат и Аслы поцелуются?

Наш ответ:

Это произошло в 4-й серии. После поцелуя Ферхат раскрывается для Аслы с другой стороны, которую она прежде не знала. Исполнительница роли Аслы Бирдже Акалай признавалась в интервью, что к съемкам столь тонких и интимных моментов между героями относится с долей ответственности – ведь за этим будут наблюдать тысячи зрителей. По словам актрисы, важно, чтобы подрастающее поколение видело на экране не жестокость и насилие, в том числе сексуальное, а достойное проявление чувств между любящими людьми.