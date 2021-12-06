В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» брат Аслы умрет?

Наш ответ:

Это происходит в 19-й серии. В предыдущем эпизоде Джунейт стреляет в брата Аслы Джема. В тяжелом состоянии полицейский попадает в больницу. Аслы решает сама провести брату операцию, все проходит успешно, и состояние Джема стабилизируется. Однако в палату к мужчине пробирается замаскированный незнакомец и делает ему смертельную инъекцию. Несмотря на все старания Аслы спасти его, Джем умирает. В роли брата главной героини выступил турецкий актер Угур Аслан. Он с ранних лет проявлял интерес к актерской профессии, но получил образование в сфере языка, истории и географии.