В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы узнает о беременности?

Наш ответ:

Это произошло в 22-й серии. Аслы и Ферхат принимают решение развестись, новость о беременности героини становится для обоих неожиданностью. Аслы собирается сделать аборт, но впоследствии передумывает и решает растить ребенка одна. Тем временем Ферхат горько жалеет о потере Аслы и их общего малыша. Боль затуманивает его разум и толкает на опасный поступок. Исполнители ролей Аслы и Ферхата в интервью не раз подчеркивали, что «Черно-белая любовь» стала для них особенным проектом. Несмотря на то что съемки давно завершились, актеры до сих пор поддерживают дружеские отношения.