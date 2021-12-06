В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы рожает?

Это произошло в заключительной, 32-й серии (в варианте для российской аудитории – 96-я серия). В последние минуты сериала зрители увидели, как живут герои спустя шесть лет после основных событий. Ферхат и Аслы собирают в своем доме всех близких и представляют им новорожденного сына. Малыш получил имя Мерт-Барыш Аслан. Друзья поздравляют счастливых родителей. Сериал «Черно-белая любовь» завоевал огромную популярность у себя на родине и в ряде других стран.
А пара главных героев в исполнении Ибрагима Челликола и Бирдже Акалай настолько полюбилась зрителям, что актеров пригласили сниматься вместе в новом проекте «Полет птицы», производством которого занимается Netflix.
