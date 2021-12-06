В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы ранит Ферхата?

Это произошло в 3-й серии. Ферхат запрещает Аслы покидать стены дома. Возмущенная его жестоким отношением, она достает из-под подушки ранее припрятанный там нож и наносит Ферхату удар. Однако в дальнейшем героиня сама же перевязала ему рану. Экранный дуэт Бирдже Акалай и Ибрагима Челиккола стал одним из самых успешных в Турции за последние годы. Критики и зрители отмечают удивительную химию, которая царит на экране между актерами. На волне популярности сериала «Черно-белая любовь» Бирдже и Ибрагима пригласили сыграть вместе еще в одном проекте.
Сериал «Полет птицы», в котором зрители снова увидят актеров в роли влюбленных, выйдет на стрим-сервисе Netflix.
