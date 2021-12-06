В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы попадает в аварию?

Наш ответ:

Это произошло в 22-й серии. Аслы вызывает такси и уезжает из отеля. Ферхат отправляется следом за ней. Заметив слежку, таксист решает ехать быстрее и попадает в аварию. Ферхат помогает Аслы добраться в больницу. Благодаря роли Аслы турецкая актриса Бирдже Акалай стала популярна во всем мире – в настоящее время количество ее подписчиков в Instagram превысило 2 миллиона человек. У себя на родине Бирдже стала одной из самых востребованных актрис, но в интервью призналась, что хотела бы попробовать себя в ином амплуа.