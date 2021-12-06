Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы попадает в аварию?

В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы попадает в аварию?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Это произошло в 22-й серии. Аслы вызывает такси и уезжает из отеля. Ферхат отправляется следом за ней. Заметив слежку, таксист решает ехать быстрее и попадает в аварию. Ферхат помогает Аслы добраться в больницу. Благодаря роли Аслы турецкая актриса Бирдже Акалай стала популярна во всем мире – в настоящее время количество ее подписчиков в Instagram превысило 2 миллиона человек. У себя на родине Бирдже стала одной из самых востребованных актрис, но в интервью призналась, что хотела бы попробовать себя в ином амплуа.

Как оказалось, Акалай пишет сценарии и мечтает заявить миру о себе как о продюсере и сценаристе.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше