В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы похищают?

Наш ответ:

Это произошло в 12-й серии. Аслы преследует молодой парень, который хочет отомстить за смерть отца. По мнению преследователя, женщина-врач сделала не все, чтобы спасти своего пациента. Парень попадается на глаза Джему, но хитростью ему удается обмануть полицейского. Аслы покидает особняк и остается у своей подруги Эбру. Ферхату удается найти ее и предупредить о грозящей опасности, но обстоятельства складываются так, что Аслы все равно попадает в руки похитителя. Тот увозит героиню в лес и собирается убить ее.