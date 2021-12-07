Меню
В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы похищают?

В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Аслы похищают?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Это произошло в 12-й серии. Аслы преследует молодой парень, который хочет отомстить за смерть отца. По мнению преследователя, женщина-врач сделала не все, чтобы спасти своего пациента. Парень попадается на глаза Джему, но хитростью ему удается обмануть полицейского. Аслы покидает особняк и остается у своей подруги Эбру. Ферхату удается найти ее и предупредить о грозящей опасности, но обстоятельства складываются так, что Аслы все равно попадает в руки похитителя. Тот увозит героиню в лес и собирается убить ее.

Внезапное появление Ферхата производит на преступника неизгладимое впечатление, и он сбегает. Аслы и Ферхат отправляются в особняк.

 

