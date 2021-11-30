Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии сериала «Универ» ТНТ вернулась Кристина?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Так и не сумев простить Антону измену, Кристина уезжает в 29-й серии второго сезона сериала «Универ. Новая общага», но возвращается уже в 32-й серии – как раз в тот момент, когда Антон представляет всем Юлю Семакину в качестве своей новой девушки. У Кристины появляется новый парень, что очень злит Антона.

Еще одно возвращение Кристины, на этот раз после ее собственной измены и академического отпуска, происходит в 80-й серии третьего сезона – Антона с ней «знакомит» его девушка Вика, не подозревающая, что Антон и Кристина раньше встречались.

 

