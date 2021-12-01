Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии сериала «Универ» ТНТ приехала Юля?

В какой серии сериала «Универ» ТНТ приехала Юля?

Елена Королева 1 декабря 2021 Дата обновления: 1 декабря 2021
Наш ответ:

Юлия Семакина, которую сыграла Анастасия Иванова, – это новая соседка, появляющаяся в сериале в 104-й серии (4-я серия второго сезона) сериала «Универ. Новая общага». Юля – это младшая сестра Яны Семакиной, девушка, обладающая целым набором отрицательных качеств: она самолюбива, эгоистична, лицемерна и часто лжет ради достижения своих целей. Считает, что всего сможет добиться с помощью своей красоты.

Сюжетная линия Юли заканчивается в 148-й серии: героиня остается жить в Челябинске, когда вскрывается правда об очередной ее лжи.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Анастасия Иванова
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше