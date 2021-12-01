В какой серии сериала «Универ» ТНТ появился Валя?

Валя Будейко – студент, который становится новым соседом главных героев сериала «Универ. Новая общага» в 78-й серии первого сезона. Валю сыграл Александр Стекольников. Валя – зануда и ботаник, который намерен стать лауреатом Нобелевской премии. Интересно, что человека, с которого Стекольников «срисовал» образ Будейко, он встретил в купе поезда, когда ехал с одних съемок на другие.
Будейко появляется в качестве замены Кузе, сюжетную линию которого пришлось завершить после того, как актер Виталий Гогунский решил покинуть проект.
Авторизация по e-mail