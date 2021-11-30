Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии сериала «Универ» ТНТ появилась Юля?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Юлия Семакина, которую сыграла Анастасия Иванова, – это новая соседка, появляющаяся в сериале в 104-й серии (4-я серия второго сезона) сериала «Универ. Новая общага». Юля – это младшая сестра Яны Семакиной, девушка, обладающая целым набором отрицательных качеств: она самолюбива, эгоистична, лицемерна и часто лжет ради достижения своих целей. Считает, что всего сможет добиться с помощью своей красоты.

Сюжетная линия Юли заканчивается в 148-й серии: героиня остается жить в Челябинске, когда вскрывается правда об очередной ее лжи.

Анастасия Иванова
