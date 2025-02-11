В какой серии сериала "Склифосовский" была Эбола?

Наш ответ:

«Склифосовский» - сериал, успевший охватить множество необычных заболеваний. В 18 серии 4 сезона речь идет о вирусе Эбола, из-за которого закрывают отделение. Им, как считают врачи, может болеть один из пациентов.



Сериал «Склифосовский» - не просто очередная медицинская драма, а захватывающий, реалистичный и глубоко правдивый рассказ о буднях врачей, где напряженная работа соседствует с редкими мгновениями передышки. Здесь медики показаны такими, какие они есть в реальной жизни - с узнаваемыми характерами, логичными поступками и естественными диалогами. Как и положено жанру, в центре истории - харизматичный циник. В «Склифосовском» эту роль исполняет талантливый хирург Брагин - любимец коллег и пациентов, остроумный, уверенный в себе мужчина, разбивший не одно женское сердце, но при этом спасший множество жизней. За его лихой улыбкой скрываются ответственность, серьезность и высочайший профессионализм. Он может позволить себе шутку даже в операционной, но никогда не забывает о главном - спасении человеческих жизней.

