В какой серии «Ранней пташки» поцелуются Джан и Санем?

Впервые Джан и Санем поцеловались в 1-й серии «Ранней пташки», но самый запоминающийся поцелуй между героями случился в 23-й серии. Главные роли в турецкой теленовелле исполнили Демет Оздемир и Джан Яман. Проект, стартовавший в 2018 году, принес молодым и обаятельным актерам популярность во всем мире. Многие поклонники, глядя на красивую пару на экране, мечтали увидеть Демет и Джана вместе и в реальной жизни. Однако, несмотря на многочисленные слухи и домыслы, отношения Оздемир и Ямана вряд ли выходили за рамки дружеских.
Кстати, в одном из недавних интервью Джан Яман признался, что в девушках в первую очередь обращает внимание на голос – как оказалось, мелодичный тембр завораживает актера прежде всего.
