Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Ранней пташки» поцелуются Джан и Санем?

В какой серии «Ранней пташки» поцелуются Джан и Санем?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Впервые Джан и Санем поцеловались в 1-й серии «Ранней пташки», но самый запоминающийся поцелуй между героями случился в 23-й серии. Главные роли в турецкой теленовелле исполнили Демет Оздемир и Джан Яман. Проект, стартовавший в 2018 году, принес молодым и обаятельным актерам популярность во всем мире. Многие поклонники, глядя на красивую пару на экране, мечтали увидеть Демет и Джана вместе и в реальной жизни. Однако, несмотря на многочисленные слухи и домыслы, отношения Оздемир и Ямана вряд ли выходили за рамки дружеских.

Кстати, в одном из недавних интервью Джан Яман признался, что в девушках в первую очередь обращает внимание на голос – как оказалось, мелодичный тембр завораживает актера прежде всего.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ilovethestars Inthenightsky 25 июля 2025, 16:06
Они не целуются в 23 серии
25 июля 2025, 16:06 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше