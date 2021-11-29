Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии появится Ребекка в сериале «Элита»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Впервые Ребекка появилась во 2-м сезоне, 1-й серии сериала «Элита», получившей название «20 часов спустя». Роль девушки, семья которой сделала состояние на торговле запрещенными веществами, исполнила молодая испанская актриса Клаудия Салас. Она родилась 23 июля 1994 года в Мадриде, с самого детства увлекалась танцами и занималась актерским мастерством. При этом семья Клаудии не имела ни малейшего отношения к шоу-бизнесу. В интервью она признавалась, что у нее мало общего с героиней – в отличие от Ребекки, она не любит привлекать к себе внимание.

Клаудия редко обновляет свои соцсети, утверждая, что слишком стара для этого, а в одежде предпочитает классический стиль и total black.

 

