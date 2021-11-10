Меню
В какой серии появится Клаус в «Дневниках вампира»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Впервые персонаж Клауса из сериала «Дневники вампира» появляется в серии второго сезона, который получил название «Клаус». Клаус является одним из четырех персонажей, у которых есть эпизод, названный в их честь (трое других – Изабель Флемминг, Роуз и Катерина Петрова). Создатели «Дневников вампира» планировали убить Клауса в конце третьего сезона, но после того, как увидели актерскую игру Джозефа Моргана, решили сохранить персонажу жизнь. Всего Клаус появляется в 51 серии сериала.

Более подробно история Клауса раскрывается в спин-оффе «Дневников вампира», сериале «Первородные» (другое название – «Древние»).

