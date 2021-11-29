В какой серии появится Харун в сериале «Ветреный»?

Харизматичный персонаж по имени Харун впервые появился в 26-й серии. Именно ему удалось приструнить властную и стервозную Ярен Шадоглу. Обаятельный и простой на первый взгляд парень оказался настоящим плохишом, способным на интриги и двойную игру. Роль Харуна в сериале досталась турецкому актеру Ахмету Кайякесену. Ахмет появился на свет 27 сентября 1988 года в Стамбуле. В детстве он увлекался спортом, затем начал посещать школьный театральный кружок. Уже тогда Ахмет понял, что хочет связать свою жизнь с актерской профессией.
Помимо «Ветреного», Кайякесену можно увидеть в фильмах и сериалах «Любовь любит ложь» (2016), «Эй ты!» (2017), «Запретный плод» (2018) и других.
