В какой серии появится Эфсун в сериале «Чукур»?

Наш ответ:

Загадочная героиня, с которой у Ямача складываются непростые отношения, впервые появляется в 70-й серии. Роль красивой и опасной Эфсун в сериале исполнила турецкая актриса Дамла Сёнмез. Она появилась на свет 3 мая 1987 года в Стамбуле и с самого детства была погружена в мир искусства – играла на скрипке и фортепиано. Образование Дамла получила сначала в Сорбонне (Франция), затем в стамбульском университете «Йедипе». Сниматься в кино и на телевидении актриса начала в 2004 году – ее дебютной работой стала роль Гюльчин в фильме «Стеклянная обувь».