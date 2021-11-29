Меню
В какой серии появится Эфсун в сериале «Чукур»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Загадочная героиня, с которой у Ямача складываются непростые отношения, впервые появляется в 70-й серии. Роль красивой и опасной Эфсун в сериале исполнила турецкая актриса Дамла Сёнмез. Она появилась на свет 3 мая 1987 года в Стамбуле и с самого детства была погружена в мир искусства – играла на скрипке и фортепиано. Образование Дамла получила сначала в Сорбонне (Франция), затем в стамбульском университете «Йедипе». Сниматься в кино и на телевидении актриса начала в 2004 году – ее дебютной работой стала роль Гюльчин в фильме «Стеклянная обувь».

Сейчас на счету Дамлы свыше двух десятков в ролей, в том числе в таких проектах, как «Тихая музыка» (2006), «Айла» (2017), «Рассвет Османской империи» (2019).

 

